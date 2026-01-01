За 5 июля в Пермском крае потушили семь пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, за 5 июля в регионе потушено семь пожаров. Из них три произошли в Перми, по одному — в Лысьвенском, Карагайском, Чайковском и Очёрском муниципальных округах. Погибших нет, но есть пострадавшие.

Для предотвращения новых возгораний 5 июля в Пермском крае работали 182 профилактические группы, в которых было 434 человека. Они осмотрели 1695 домов, провели инструктажи по пожарной безопасности с 2982 людьми, раздали 2315 листовок с памяткой о мерах предосторожности.

При обнаружении пожара жителей просят немедленно звонить по телефонам: «01», «101», «112».

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