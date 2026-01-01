Главы территорий Прикамья рассказали о поставках топлива на АЗС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главы муниципалитетов Пермского края в соцсетях начали информировать жителей о ситуации с топливом на АЗС территорий.

Так, глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов сообщил, что в первую очередь топливо направляется для транспортных средств экстренных служб и машин, обеспечивающих непрерывную работу систем жизнеобеспечения. Закупки топлива для населения находятся в процессе формирования. Взаимодействие с поставщиками топлива продолжается.

«92- и 95-й бензин точечно появится на городских заправках», — пообещал руководитель.

Проблемы с топливом на АЗС Чердыни подтвердила руководитель округа Анна Батагова.

Она отметила, что перебои возникают периодически и сообщила, что ожидаются «точечные поставки».

«Так как вопросы у жителей возникают, объясню основной принцип: сейчас в приоритетном порядке обеспечиваются топливом транспорт экстренных служб и машины, задействованные в бесперебойной работе систем жизнеобеспечения. Затем формируем поставки для нужд физлиц», — написала глава Чердыни.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.