У злостного нарушителя ПДД из Пермского края изъяли автомобиль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре 36-летний местный житель признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, при этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в краевой полиции.

В феврале текущего года на ул. Гребнева сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого находился этот мужчина. При проверке документов полицейские обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. После анализа выяснилось, что он действительно употреблял спиртное. Мужчина признался, что выпил в Перми перед тем как сесть за руль. Его отстранили от управления транспортным средством.

Ранее суд лишил его водительских прав, однако он вновь сел за руль, употребив алкоголь.

Кунгурский суд назначил ему наказание в виде штрафа 200 тыс. руб. и лишения права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, автомобиль нарушителя был конфискован.

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