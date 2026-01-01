Пермский «Молот» с 15 августа проведёт серию товарищеских матчей Месяцем ранее команда выйдет из отпуска Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

С 15 июля пермский ХК «Молот» вернётся из отпуска и начнёт медицинское обследование, после которого приступит к тренировкам в Перми, сообщили в пресс-службе клуба.

Через месяц после этого, 15 августа, состоится первый товарищеский матч против «Ижстали» в Ижевске, а 18 августа — повторный матч на пермском льду.

В Перми также запланированы игры с кирово-чепецкой «Олимпией» — 21 и 23 августа.

Завершающий контрольный матч сборов пройдет 29 августа в Набережных Челнах против ХК «Челны».

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