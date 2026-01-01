В Перми за полгода приватизировано 285 жилых объектов Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2026 года в управлении жилищных отношений администрации Перми было подано 394 заявления на приватизацию жилья. По 285 заявлениям уже заключены договоры о передаче жилых помещений в собственность без взимания платы, и право собственности зарегистрировано. В результате 473 гражданам передано 7,05 тыс. кв. м жилой площади.

В управлении напоминают, что каждый гражданин может один раз бесплатно получить жильё в собственность через приватизацию из муниципального жилищного фонда. Дети, ставшие собственниками такого жилья, сохраняют право на ещё одну бесплатную приватизацию жилого помещения из государственного или муниципального фонда после достижения 18 лет.

Отмечается, что приватизации не подлежат помещения в аварийном состоянии, общежития (которые ранее были переведены в статус многоквартирных домов) и ведомственное жильё.





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