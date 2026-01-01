В Прикамье объявлен сбор средств на проведение Дня памяти для семей тяжелобольных детей Фонд «Дедморозим» также ищет автоволонтёров Поделиться Твитнуть

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» анонсировал подготовку к ежегодному Дню памяти. Это событие создано специально для родителей из разных уголков Пермского края, которые потеряли своих сыновей и дочерей. Организаторы подчеркивают: когда ребёнка не удается спасти, его семья не остается один на один с горем — психологи фонда продолжают поддерживать близких, а очные встречи помогают разделить перенесённое горе.

Традиционная встреча назначена на 23 августа. Программа мероприятия включает несколько событий: арт-терапию (создание ловцов снов, плетение цветочных композиций и изготовление ангелочков), теплые вечера (песни под гитару у костра в кругу понимающих людей) и ритуал памяти, во время которого участники будут заполнять общее полотно нашивками-посланиями. Организаторы называют их «одеялком памяти».

«Это важное мероприятие как для родных, так и для специалистов, которые сопровождали ребёнка. Мы собираемся вместе, чтобы разделить воспоминания о детях, выговориться, найти поддержку. Это светлые встречи, после которых становится легче», — поделилась координатор помощи семьям Службы качества жизни Елизавета Белозерова.

Чтобы организовать безопасное и комфортное пространство для уязвимых гостей, фонду необходимо собрать 318 603 руб. Сумма покроет аренду загородной базы отдыха, трансфер для иногородних участников, полноценное питание, материалы для творческих мастерских и другие организационные нужды. Фандрайзинговый сбор уже стартовал на официальном сайте «Дедморозим».

Помимо финансовой поддержки, команде требуются автоволонтёры для перевозки участников, а также музыканты, ведущие творческих занятий или просто неравнодушные люди, готовы помочь в координации.

Предложить свою кандидатуру можно напрямую координатору Елизавете Белозеровой по электронной почте belozerova@dedmorozim.ru или в группе «ВКонтакте».

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