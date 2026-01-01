На главной телебашне Перми включат праздничную подсветку 8 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

8 июля на главной телебашне Перми включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь Дня семьи, любви и верности. Световое оформление будет работать с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля.

Как сообщили в Филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр», мероприятие направлено на поддержку семейных ценностей, воспитание детей и формирование гармоничной личности.

Напомним, День семьи, любви и верности приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. Официально этот день был признан праздником в 2022 году указом президента России.

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