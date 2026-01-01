Главу Перми будут избирать по-новому Претендентов поручат отбирать губернатору Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края внёс в Законодательное собрание региона инициативу, касающуюся изменений в процедуре избрания главы Перми. В законопроекте детально прописываются механизмы выбора кандидата на эту должность, порядок подачи предложений от губернатора и предварительный отбор кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Важно отметить, что, в соответствии с новыми нормами федерального законодательства, для административных центров регионов России теперь установлен единый порядок избрания главы. Губернатор подбирает претендентов и направляет в представительный орган муниципального образования список кандидатов (не менее двух человек). Затем депутаты из этого перечня выбирают главу города.

Рассмотрение законопроекта запланировано на пленарном заседании Законодательного собрания в августе.

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