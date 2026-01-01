На Пермский край надвигается новая волна сильных ливней Дожди пройдут в начале и конце недели Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Наступившая неделя в Пермском крае ожидается значительно теплее нормы. Дневные температуры будут стабильно превышать +25°C, а в понедельник в некоторых районах даже достигнут +30°C, что на 2-3°C выше средних показателей за неделю. Однако неделя также обещает быть дождливой. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Основной причиной осадков станут две порции дождей: первая — в понедельник и вторник, когда через регион пройдет медленно движущийся холодный фронт, и вторая — в пятницу, когда ожидается выход южного циклона. Вторая часть осадков ожидается более интенсивной: возможны сильные ливни и даже новые дождевые паводки, особенно в южных и юго-восточных районах. Общее количество осадков превысит норму.

Понедельник станет самым жарким днем с начала лета благодаря временному притоку тропического воздуха с юга. Температура поднимется до +27…+30°C как в большинстве районов края, так и в Перми. Во второй половине дня начнет приближаться холодный фронт, который вчера вызвал мощные грозы в Кировской и Нижегородской областях. Наиболее активен фронт будет на западе и юго-западе края, где он достигнет максимума к 17:00, когда температура достигнет пика. Здесь возможны порывы ветра более 20 м/с, которые могут привести к повреждениям. К Перми фронт подойдет к 20:00 и может вызвать грозы и шквал, хотя они менее вероятны, чем на западе.

В ночь на вторник ожидаются дожди и грозы, включая Пермь, но без сильного ветра. Температура ночью будет комфортной: +15…+20°C, в Перми — +18…+20°C. Днем фронт продолжит движение на восток, и по восточной части края пройдут сильные ливни и грозы, в то время как на западе начнёт проясняться. Температура днём составит +21…+26°C, а в Перми — +23…+25°C. Дожди и грозы в Перми вероятны, особенно в первой половине дня, а из-за высокой влажности ощущаемая температура будет значительно выше фактической.

В среду дожди прекратятся по всей территории края благодаря слабовыраженному антициклону над Поволжьем. Днём будет небольшая облачность и слабый ветер. Ночью температура будет колебаться в пределах +12…+17°C, а днем — +23…+28°C. В Перми ночью температура составит около +15°C, а днём поднимется до +27°C.

Четверг также обещает быть без осадков на большей части края, за исключением южных и юго-восточных районов. Облачность будет выше, чем в среду. Ночью температура будет в пределах +12…+17°C, днем — +23…+28°C. В Перми ночью ожидается +14…+16°C, днем — +25…+27°C. К вечеру на юго-востоке начнутся дожди.

В ночь на пятницу южный циклон войдёт в Пермский край. Его траектория пока не определена, но известно, что он способен вызвать сильные дожди, подобные тем, что были 29-30 июня, или даже более интенсивные. Дожди могут сопровождаться мощными грозами. Температура ночью будет +17…+22°C, днем — +23…+28°C, при высокой влажности и точке росы до +20°C и выше.

В выходные в Пермском крае сохранится вероятность сильных дождей. Температура ночью будет +13…+18°C, днем — +20…+25°C. Из-за аномального количества осадков существует риск новых дождевых паводков в конце текущей и начале следующей недели.

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