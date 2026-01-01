В аэропорту Перми на 18 часов задержаны египетские рейсы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, рейс FV 5970 авиакомпании «Россия» Шарм-эш-Шейх—Пермь, который должен был приземлиться 5 июля в 15:20, задерживается до 10 утра 6 июля.

Также отложен рейс FV 5969 Пермь—Шарм-эш-Шейх. По расписанию он должен был вылететь в 17:20 5 июля, сейчас же расчётное время вылета 12:30 6 июля.

Также задерживается рейс «Аэрофлота» SU 731 Анталья—Пермь — вместо 17:15 он прибудет в 20:15.

О причинах задержки рейсов не сообщается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Большом Савино утром 6 июля ограничили приём и отправку самолётов в связи с объявленным в регионе режимом беспилотной опасности.

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