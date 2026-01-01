Часы в пермском сквере Татищева начали отсчёт времени до юбилея Чердыни Поделиться Твитнуть

скриншот видео из соцсетей Анны Батаговой

В Перми накануне начался обратный отсчёт до 555-й годовщины присоединения Чердыни к Московскому княжеству, об этом сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова. Юбилей будет отмечаться ровно через год. Напомним, три года назад эти часы отсчитывали время до 300-летия Перми.

Первые упоминания о поселении на месте современной Чердыни относятся к XV веку, а знаковая дата 1472 года считается временем присоединения города к Московскому государству. Именно с этой даты и ведётся отсчёт до 555-летия.

«Этот обратный отсчёт станет делом всего края: с приближением даты праздник будет становиться всё ярче! Пусть каждый день приближает нас к этому важному событию, которое объединит жителей и гостей региона, а возможно, вдохновит кого-то на собственное историческое путешествие», — написала Анна Батагова.

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