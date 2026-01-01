В Нытвенском округе Прикамья простятся с погибшим на СВО бойцом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Нытвенском городском округе простились с участником специальной военной операции. По информации местной администрации, рядовой Александр Геннадиевич Дубровин, уроженец деревни Постаноги, погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщает ВЕТТА.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 6 июля. Траурные мероприятия пройдут в здании школы по адресу: улица Специалистов, 24. Начало памятных мероприятий запланировано на 10:00, гражданская панихида начнется в 11:00.

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