В Пермском крае 6 июля ожидается гроза Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 июля местами по территории Прикамья прогнозируется гроза.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Пермскому краю выпустило экстренное предупреждение и выпустило рекомендации для жителей региона.

При нахождении в помещении ведомство рекомендует закрыть окна, двери и дымоходы, отключить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. Не следует находиться рядом с окнами, а мобильный телефон лучше убрать подальше: при необходимости разговора рекомендуется использовать громкую связь.

Если гроза застала на улице, необходимо найти укрытие в ближайшем здании, магазине или кафе. Автобусные остановки и металлические конструкции для этого не подходят. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться и переждать непогоду, не открывая окна. На открытой местности рекомендуется спрятаться в любом углублении — ложбинке или канаве — либо присесть на корточки, опустив голову и обхватив колени. Также необходимо избегать нахождения вблизи линий электропередач.

МЧС призывает жителей Прикамья быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

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