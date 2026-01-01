В Прикамье проверяют обстоятельства наезда пассажирского поезда на квадроцикл Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 июля 2026 года на нерегулируемом ж/д переезде перегона Чашкино—Яйва Свердловской железной дороги. Пассажирский поезд номер 350 столкнулся с квадроциклом. Водитель мототехники получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ. Следователи проводят необходимый комплекс проверочных мероприятий для установления всех деталей и причин инцидента.

Следственный комитет на транспорте обращает внимание граждан на необходимость строгого соблюдения правил безопасности на железной дороге. Нахождение на путях в неположенных местах представляет смертельную опасность. Пересекать ж/д пути необходимо только в специально оборудованных местах на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава. В ведомстве подчеркивают, что при нахождении вблизи железной дороги важно сохранять предельную бдительность, не отвлекаться на мобильные устройства и снимать наушники.

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