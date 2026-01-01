Из Перми отменили рейс в Минеральные Воды 5 июля Также задерживаются рейсы в Шарм-эль-Шейх и Москву Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 5 июля отменён рейс из Перми в Минеральные Воды.

Речь о рейсе A4 6128 авиакомпании «Азимут», который должен был состояться в 07:20 по местному времени.

Кроме этого, известно о переносе рейса FV 5969 авиакомпании «Россия» в Шарм-эш-Шейх. Вылет планировался 5 июля в 17:20, теперь же расчётное время — 6 июля в 08:40. Также сообщается об изменениях в рейсе ДР 6512 «Победы» — вылет состоится в 19:50 вместо 18:50.

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