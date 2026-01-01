Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении аварийного дома в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела, возбужденного в Прикамье из-за длительного нерасселения жильцов аварийного жилья. Ситуация сложилась в поселке Набережном Красновишерского муниципального округа. Об этом сообщает ВЕТТА.

Поводом для вмешательства стало обращение граждан, поступившее через информационный центр ведомства. Жалобы касались двухэтажного барака 1962 года постройки, расположенного на ул. Ващенко. Здание признали аварийным еще в 2022 году, однако расселение до сих пор не началось. За это время дом пришел в еще более плачевное состояние: разрушен фундамент, деформированы несущие конструкции, протекает кровля, полностью отсутствует система водоснабжения. Многочисленные обращения людей в компетентные органы не принесли результата.

По факту нарушения прав жильцов Следственным управлением СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Денису Головкину представить доклад о ходе следствия и мерах по обеспечению граждан благоустроенным жильем. Исполнение поручения председателя СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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