В Перми на Холмогорской улице спасли двух людей на пожаре Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на ул. Холмогорской произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил помещение на первом этаже здания.

Прибывшие по вызову газодымозащитные службы оперативно провели спасательную операцию. Используя специальные спасательные устройства, сотрудники МЧС вывели по лестничному маршу на свежий воздух двух человек, оказавшихся в зоне задымления. Один из спасённых получил травмы.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать возгорание на площади 6 кв. м. К тушению привлекались 20 специалистов и 6 единиц техники. В настоящее время причина пожара устанавливается.





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