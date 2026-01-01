За сутки в Пермском крае произошло 8 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным за прошедшие сутки, на территории Пермского края зарегистрировано и ликвидировано восемь возгораний. Распределение по муниципалитетам следующее: два пожара произошло в Перми, четыре — в Лысьвенском городском округе, по одному — в Чайковском и Карагайском округах.

Погибших не зафиксировано, однако есть травмированные.

Для предотвращения новых возгораний и стабилизации пожарной обстановки 4 июля в регионе работали 182 профилактические группы общей численностью 434 человека. В рамках их деятельности были проведены следующие мероприятия:

— осуществлено 1695 подворовых обходов;

— проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности для 2982 граждан;

— распространено 2315 памяток и информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при обнаружении признаков горения или задымления необходимо незамедлительно сообщить о происшествии по телефонам «01», «101» или «112».

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