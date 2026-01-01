В Пермском крае спрос на обустройство балконов и лоджий вырос на 95% Поделиться Твитнуть

С наступлением лета жители Пермского края традиционно активно включаются в сезон ремонтных работ, уделяя особое внимание обустройству балконов и лоджий. По данным "Авито Услуги", в июне 2026 года спрос на данные услуги вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики платформы зафиксировали заметную тенденцию в изменении восприятия этих помещений. Если ранее балконы и лоджии чаще всего использовались в качестве склада для старых и сезонных вещей, то теперь владельцы квартир всё чаще трансформируют их в полноценные функциональные зоны, обустраивая там домашние кабинеты, зоны отдыха или мини-сады. Рынок оперативно реагирует на запрос, предлагая заказчикам широкий выбор специалистов с различными компетенциями и ценовыми предложениями.

Современный ремонт балкона представляет собой комплексный процесс, и ключевым его этапом является остекление. Клиенты обычно выбирают между холодным остеклением (защищает пространство от осадков и пыли) и теплым (с использованием ПВХ-профилей, которое позволяет использовать балкон круглогодично). Стоимость таких работ начинается от 8500 руб. и варьируется в зависимости от количества оконных поверхностей, фурнитуры и производителя конструкций.

Следующим критически важным шагом, особенно при создании жилого пространства, выступает теплоизоляция. Мастера проводят утепление пола, стен и потолка с применением современных материалов, таких как экструдированный пенополистирол, минеральная вата или пенополиуретан. Средняя стоимость работ по теплоизоляции колеблется в диапазоне от 1200 до 1500 руб. за кв. м. Далее следует этап отделки и обшивки. Для внутренних работ заказчики выбирают деревянную и евровагонку, панели из ПВХ и МДФ, а также гипсокартон под покраску. Стоимость внутренней отделки начинается в среднем от 1 тыс. руб. за кв. м. Наружная обшивка сайдингом или профлистом, которая защищает конструкцию от влаги и улучшает вид фасада, обходится в среднем в 1200 руб. за кв. м.





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