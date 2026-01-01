Из Перми с задержкой вылетят рейсы в Анталью и Шарм-эль-Шейх Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми 4 апреля с задержкой вылетят рейсы в Анталью и Шарм-эль-Шейх. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, рейс UJ 754 авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» вылетит в 14:15 вместо 07:45. Кроме этого, откладывается рейс «Аэрофлота» SU 730 в Анталью. Вылет состоится в 19:10 вместо 16:10.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что рейс FV 6584 авиакомпании «Россия» вылетит в 17:15 вместо 14:15. Рейс ДР 570 авиакомпании «Победа» также вылетит с опозданием: в 12:45 вместо 05:40.





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