В Пермском крае за сутки ликвидировали 12 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 3 июля, пожарно-спасательные подразделения Пермского края ликвидировали 12 возгораний. В результате инцидентов погибших нет, однако один человек получил травмы.

Основная часть происшествий зафиксирована в Березниках, Добрянском и Пермском муниципальных округах, где произошло по два пожара. Еще по одному возгоранию зарегистрировано в Перми, а также в Чусовском, Карагайском, Горнозаводском, Куединском и Березовском округах.

Для стабилизации обстановки и предотвращения новых чрезвычайных ситуаций в регионе была проведена масштабная профилактическая работа. 184 профилактические группы в составе 418 специалистов осуществили 1703 обхода мест проживания граждан. С правилами пожарной безопасности инструктажи прошли 2808 человек, им было роздано 2202 тематические памятки и листовки.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности. При обнаружении признаков возгорания необходимо незамедлительно сообщать о происшествии по номерам 01, 101 или 112.

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