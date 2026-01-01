Обследование 64 археологических объектов в Прикамье оценили в 11,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края инициировала два аукциона на обследование 64 археологических памятников. Исследования пройдут на территории Карагайского, Краснокамского, Кочевского, Кудымкарского, Кунгурского, Юсьвинского и Чердынского округов. К работам предложены преимущественно стоянки, могильники, селища и поселения.

В задачи подрядчика войдет комплексное изучение объектов: от сбора архивной информации и проведения полевых работ до оценки текущего состояния памятников и определения их фактических границ.

Начальная максимальная стоимость обоих контрактов суммарно составляет 11,7 млн рублей. Контракты будут заключены до 13 ноября 2027 года.

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