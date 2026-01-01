Обследование 64 археологических объектов в Прикамье оценили в 11,7 млн рублей
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края инициировала два аукциона на обследование 64 археологических памятников. Исследования пройдут на территории Карагайского, Краснокамского, Кочевского, Кудымкарского, Кунгурского, Юсьвинского и Чердынского округов. К работам предложены преимущественно стоянки, могильники, селища и поселения.
В задачи подрядчика войдет комплексное изучение объектов: от сбора архивной информации и проведения полевых работ до оценки текущего состояния памятников и определения их фактических границ.
Начальная максимальная стоимость обоих контрактов суммарно составляет 11,7 млн рублей. Контракты будут заключены до 13 ноября 2027 года.
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