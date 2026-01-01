Летевший из Москвы в Киров самолёт незапланированно приземлился в Перми Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Летевший из Москвы в Киров самолёт незапланированно приземлился в Перми. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, самолёт авиакомпании «Победа» приземлился в пермском аэропорту 4 июля около 11:00. Причина — техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме.

Сейчас прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, осуществляет мониторинг ситуации.









Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.