Из Перми 4 июля задерживаются вылеты в Санкт-Петербург Это связано с атакой БПЛА в Ленобласти Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 4 июля из Перми задерживаются вылеты в Санкт-Петербург.

Так, рейс FV 6584 авиакомпании «Россия» вылетит в 17:15 вместо 14:15. Рейс ДР 570 авиакомпании «Победа» также вылетит с опозданием: в 12:45 вместо 05:40. Это связано с массовой атакой БПЛА в Ленобласти. За утро в регионе сбито 72 беспилотника, жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что утром 4 июля в Пермском крае вводился режим ракетной опасности.

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