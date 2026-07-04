В минтербезе Пермского края напомнили о порядке действий при ракетной опасности Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В минтербезе Пермского края напомнили о порядке действий при ракетной опасности.

Так, если вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом. В том случае, если вы находитесь дома,

спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Обязательно закройте окна и шторы.

Также в министерстве рекомендуют подготовить «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если вы на улице, зайдите в подземный переход или зайдите в ближайшее здание.

Избегайте открытых пространств и следите за оповещениями МЧС.





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