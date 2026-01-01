С 3 июля меняется схема движения на участке улицы Строителей в Перми С 6 июля будут внесены изменения в схему движения на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 3 июля по 3 августа в Перми меняется схема движения на ул. Строителей, от ул. Рабочей до ш. Космонавтов. Движение будет организовано по двум полосам с разделительной линией. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

С 6 июля по 15 августа также будут внесены изменения в схему движения на ш. Космонавтов и на подъездах к технопарку «Морион» (см. схему).

Ограничения вводятся в связи с работой техники, занятой на устройстве тротуаров. «Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок», — обратились к участникам движения в министерстве.

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