Цены на вторичное жильё в Перми выросли с начала года на 7,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году цены на вторичную недвижимость в России демонстрировали стабильный рост с января по апрель. Однако с мая начался период стагнации, так говорят эксперты федерального портала «Мир квартир», проанализировавшие данные по 70 крупным городам страны. Тем не менее, за первое полугодие цены выросли: «квадрат» подорожал на 5,5%, до 131 672 руб., а стоимость квартиры в среднем увеличилась на 4,9%, до 6,978 млн руб. В Перми цена квадратного метра выросла на 6,3%, до 126 433 руб., а цена лота — на 7,4%, до 6,674 млн руб.

Наиболее значительный рост цены квадратного метра наблюдался в Ленинградской и Московской областях (+12,6%). Эти же регионы лидировали по динамике изменения стоимости квартиры: в Московской области они подорожали на 14,5%, в Ленинградской — на 11%.

«Квадратный метр на вторичном рынке подорожал больше, чем на первичном, который за полгода вырос всего на 2,6%. В настоящее время спрос низок в обоих сегментах, но покупатели предпочитают вторичный рынок, где можно найти квартиру на 18% дешевле, чем в новостройке. Поэтому цены здесь росли быстрее (хотя к маю-июню рост практически остановился), — объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». — Продавцы имеют хорошую возможность продать свою квартиру, пока нет конкуренции со стороны новостроек и легче найти покупателя. А для тех, кто может позволить себе покупку без ипотеки, это благоприятное время, так как с удешевлением ипотеки на первичном рынке цены снова начнут расти — сначала на «первичке», а затем и на «вторичке».

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