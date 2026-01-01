С начала года жители Прикамья сдали на переработку более 250 кг пластиковых пакетов Поделиться Твитнуть

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В Международный день отказа от пластиковых пакетов, который отмечается 3 июля, региональный оператор представил промежуточные результаты работы экопункта АО «ПРО ТКО». С начала 2026 года жители Пермского края сдали на переработку свыше 250 кг пластиковых пакетов. С момента открытия в апреле 2024 года экопункта возле ТРЦ «Планета» пермяки передали на переработку более 800 кг полиэтиленовой упаковки.

Эксперты отрасли отмечают, что, хотя пластиковые пакеты составляют небольшую долю в общем объёме бытового мусора, они занимают значительное место в общем объёме пластиковых отходов. В связи с этим активно развивается инициатива по отказу от одноразовых пакетов в пользу многоразовых сумок, авосек и сеток.

Экопункт, расположенный в Индустриальном районе города (ш. Космонавтов, 162б/1), работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Здесь за вознаграждение принимают пластиковые изделия, макулатуру и пленку. Все виды принимаемого вторсырья и расценки можно найти в группе ВКонтакте «Экопункт у Планеты/АО «ПРО ТКО».

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