Более четверти пермяков сталкиваются с конфликтами из-за графика отпусков Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

Большинство пермяков (67%) утверждают, что у них на работе графики отпусков составляются без конфликтов. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob. При этом 26% опрошенных признались, что в их коллективах часто возникают разногласия при планировании отпусков.

Из них 21% способны самостоятельно урегулировать споры без участия эйчаров или руководства, а 5% заявили, что конфликты могут быть разрешены только с помощью вмешательства начальства или отдела кадров. Большая часть опрошенных, столкнувшихся с разногласиями (72%), отметили, что особенно часто конфликты происходят из-за летнего отпуска.

Мужчины чаще сообщают о конфликтах из-за отпусков, чем женщины: 30% против 22%.

Молодые коллективы менее склонны к ссорам по поводу отпусков: среди работников до 35 лет только 21% сталкивались с конфликтами, в то время как среди более старших сотрудников этот показатель составил 31%.

Люди с доходом от 150 тыс. руб. реже сталкиваются с конфликтами из-за отпусков (23%), чем те, кто зарабатывает меньше (29%).

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