Разработка пермяков позволит строить в России многогранные деревянные дома Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

В России с 2019 года разрешено строить деревянные здания высотой до 28 м, а с 2026 года — многоквартирные дома до 15 м. Учёные Пермского политеха предложили проекты многоквартирных деревянных домов с многогранной формой, которые лучше сохраняют тепло, устойчивы к ветру и эффективнее используют солнечный свет. Эта технология уже применяется в мире, например в Норвегии построен 18-этажный деревянный небоскрёб. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

CLT-панели (перекрестно-клееная древесина) обладают высокой прочностью и теплосбережением, а также легче железобетонных, что позволяет строить круглый год и быстрее. В России CLT планируют использовать в северных регионах, зонах с сейсмичностью и для социального жилья.

Для сурового климата шестиугольная форма зданий эффективнее: она снижает ветровую нагрузку и теплопотери и улучшает инсоляцию. Такие дома также более устойчивы к землетрясениям.

Учёные разработали три варианта конструктивных систем: с навесами и балконами, поперечными стенами и открытыми пространствами на первых этажах. Эти решения позволяют лучше использовать земельные участки и опираются на принципы панельного строительства.

Для массового строительства необходимо провести компьютерное моделирование и утвердить методики в строительных нормах.

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