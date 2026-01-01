Жительницу Прикамья обязали через суд избавиться от борщевика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушинском округе Пермского края местную жительницу обязали через суд ликвидировать борщевик на её участке. Проверка показала, что владелица не предпринимала никаких действий для уничтожения опасного сорняка. В результате ей выписали штраф 3 тыс. руб. и потребовали избавиться от борщевика, но женщина проигнорировала это требование.

Специалисты контролирующего органа обратились в суд, который обязал нарушительницу уничтожить борщевик. За каждый день просрочки женщине грозила неустойка в размере 500 руб. После того как был наложен исполнительский сбор в 10 тыс. руб. и введено ограничение на выезд за границу, она всё же выполнила предписание и уничтожила сорняк.





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