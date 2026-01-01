Прикамье получит ещё 2,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья Планируется переселить более 3 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Завершился прием заявок от регионов на участие в программе по расселению аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Пермский край получил одобрение на финансовую поддержку от федерального Фонда развития территорий для второго этапа программы. Регион получит 2,2 млрд руб. на 2026 и 2027 годы.

Благодаря одобренной заявке, до конца 2027 года в Пермском крае планируется переселить более 3 тыс. человек из аварийных домов с общей площадью 52 тыс. кв. м. Региональный и местные бюджеты выделили дополнительно 1,78 млрд руб. на эти цели. Ранее Пермский край уже получил 1,27 млрд руб. федерального софинансирования на первый этап программы.

В правительстве Прикамья напомнили, что новая региональная программа направлена на расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Всего до 2031 года планируется переселить 23 тыс. человек из таких домов. С 2025 года более 8 тыс. семей уже получили новые квартиры.

Кроме того, в Прикамье активно применяется механизм комплексного развития территорий (КРТ). Более 900 семей улучшили свои жилищные условия, а в ближайшие пять лет еще 2 тыс. семей получат новые квартиры, что составляет более 15% от общего объема программы расселения.

Для стимулирования жилищного строительства в муниципалитетах создано ООО «Региональный оператор жилищного строительства». Эта компания занимается реализацией программы переселения из аварийных домов, выполняет функции застройщика и технического заказчика при строительстве многоквартирных домов. К 2029 году планируется ввести в эксплуатацию около 20 тыс. кв. м жилья для расселения.





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