Компания выплатит государству 137 млн рублей за ущерб природе Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края / t.me/prokpermkrai

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Управления Россельхознадзора по региону. С юридического лица взыскали 137,4 млн руб. за вред, нанесённый плодородному слою земли при добыче песчано-гравийной смеси на сельскохозяйственных угодьях.

Прокурор Пермского края поддержал требования истца. В суде было доказано, что компания нанесла ущерб природным ресурсам, и установлен размер компенсации. Прокурор также обратил внимание на то, что ответчик ранее привлекался к административной ответственности за порчу земель.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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