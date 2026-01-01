Пермское предприятие автоматизирует производство графита Поделиться Твитнуть

ООО «Силур», расположенное в Перми, получило льготный заем от Регионального фонда развития промышленности (РФРП) на автоматизацию производства графита. Общая сумма инвестиций составила 42,9 млн руб., из которых 34 млн предоставлены РФРП. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Компания «Силур», основанная в 2006 году, специализируется на производстве искусственного графита, углеродных материалов и минеральных тепло- и звукоизоляционных изделий. Она обладает полным циклом изготовления терморасширенного графита и других безасбестовых уплотнений, которые используются в условиях высоких давлений, температур и агрессивных сред.

При поддержке РФРП предприятие планирует автоматизировать технологический процесс производства графита, что позволит осуществлять оперативный контроль и управление на всех этапах — от обработки и хранения до транспортировки и отгрузки готовой продукции. Также будет обеспечен мониторинг отдельных узлов и установок.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что поддержка, предоставляемая федеральным и региональным фондами развития промышленности, востребована предприятиями региона. «Займы ФРП являются эффективным инструментом для укрепления экономики, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в бюджет. Пермская промышленность обладает значительным потенциалом для роста, а в условиях санкций спрос на наши технологии и решения возрастает, что открывает новые перспективы для развития предприятий и стабилизации социально-экономической ситуации в регионе», — заявил глава Прикамья.

Фонд развития промышленности создан с целью модернизации российской промышленности, создания новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда предоставляют российским предприятиям доступ к льготному финансированию под 3 и 5% годовых на срок до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд руб. Это стимулирует приток инвестиций в реальный сектор экономики.

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