В Прикамье возобновил работу паром «Сылва — Троица» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Паром «Штиль» отремонтирован и с 3 июля возобновил рейсы по маршруту Сылва—Троица. Об этом сообщило «Пермское речное пароходство».

Паром временно не работал с июня 2026 года. Его отправили на технические работы — нужно было провести обслуживание и ремонт. После завершения всех работ судно вернулось к регулярным рейсам.

Пока паром был в ремонте, жителям приходилось пользоваться наземными видами транспорта, в частности автобусным сообщением.

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