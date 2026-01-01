Из Пермского края в Беларусь отправлено 195 тонн сухой молочной сыворотки Поделиться Твитнуть

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С начала 2026 года из Пермского края в Республику Беларусь было отправлено 195 тонн сухой молочной сыворотки. Ранее экспорт этой продукции из региона не проводился. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

29 июня специалисты ведомства проконтролировали отправку 39 тонн сухой молочной сыворотки в Беларусь. Транспортное средство соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям для перевозки данного вида продукции. Отправленная партия прошла проверку на соответствие ветеринарно-санитарным нормам Евразийского экономического союза. Качество продукции подтверждено результатами лабораторных исследований, проведённых в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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