Из-за ремонта трамвайных путей на Куйбышева в Перми изменится движение автобусов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 6 июля на ул. Куйбышева в Перми из-за ремонтных работ на трамвайных путях изменятся маршруты автобусов №27, 50 и 72.

«Мы тщательно изучили пассажиропоток, чтобы определить, как лучше перераспределить нагрузку на транспортную сеть. Основные пиковые нагрузки приходятся на начало и конец рабочих смен на промышленных предприятиях. Для удобства пассажиров мы внесли коррективы в расписание. У маршрутов №27 и 50 изменится время отправления в течение дня. Для маршрута №72 введены дополнительные рейсы на самом востребованном участке между «Улицей Анвара Гатауллина» и «Городом трудовой доблести». Это позволит автобусам быстрее курсировать по этому участку, сокращая время ожидания», — сообщили в департаменте транспорта администрации города.





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