Кирилл Корольков покидает пермский «Амкар» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Кирилл Корольков меняет клуб — футболист прощается с пермским «Амкаром» и переходит в «Велес» Первой лиги, об этом сообщили в пресс-службе пермской команды.

Кирилл Корольков стал частью «Амкара» в августе 2025 года. За это время он сыграл 23 матча, забив 4 гола и отдав 6 результативных передач. В сентябре 2025-го его признали лучшим игроком месяца в команде.

«Король, спасибо за твою страсть и стремление к победе, искренность и огромное желание сражаться за красно-чёрных в каждом матче!» — говорится в сообщении клуба.

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