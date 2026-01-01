В июне в Перми аптечные продажи уменьшились на 7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне в Перми средняя стоимость аптечной корзины снизилась до 6950 руб. (-0,9%), а аптечные продажи уменьшились примерно на 7%, сообщает «Индекс Megapteka.ru».

Положительную динамику показали только эндокринные препараты (+18%) и средства для улучшения зрения (+11%). При этом контрацептивы потеряли в продажах 31%, а лекарства против инфекций — 21%.

В июне аптечный рынок в целом по РФ продолжил уменьшаться: средняя динамика продаж по категориям ушла в минус примерно на 1,8% в рублях. Средняя стоимость стандартной корзины по 28 городам упала до 7036 руб. (-1,1%). Рынок удержали эндокринные препараты, контрацептивы, средства для зрения и сердечно-сосудистая категория. Однако падение продаж препаратов от простуды, аллергии и инфекций осталось заметным. Цены при этом немного снизились: средняя стоимость корзины уменьшилась на 1,1%. Самый значительный рост цен зафиксирован в Омске, Воронеже и Твери.





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