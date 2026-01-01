В Александровском сквере Перми возвели подпорные стены На 50% завершили устройство ливневой канализации Поделиться Твитнуть

В Министерстве транспорта Пермского края сообщили о ходе работ по благоустройству Александровского сквера, который будет расположен на месте бывшей инфекционной больницы в квартале улиц Пушкина, Куйбышева, Попова и Революции. Работы выполняет ООО «ТехДорГрупп».

В ведомстве рассказали, что завершены все подпорные стены, которые обозначат будущие зеленые зоны сквера. Со стороны ул. Куйбышева, ближе к Революции, приступили к укладке тротуарной плитки. В этом месте планируется размещение детской площадки. Оборудование для площадки и уличные тренажеры уже заказаны, их установка начнется в ближайшее время. Вблизи ул. Пушкина ведутся подготовительные работы для прокладки водопровода, который будет обеспечивать фонтан, модульный санузел и систему автополива растений.

На участке рядом с Центральным рынком частично уложена плитка, дорожное полотно готово к асфальтированию. Осталось перенести электроузел, который сейчас находится в зоне будущей дороги. Министерство транспорта отмечает, что эта дорога будет соединять улицы Пушкина и Революции после их реконструкции в рамках последующих этапов обновления территории у Центрального рынка.

Продолжаются работы по устройству ливневой канализации, которая готова уже на 50%. Одновременно с этим рабочие заливают фундаменты для установки малых архитектурных форм: урн, лавочек, зонтиков, столиков и пергол. В районе улиц Куйбышева и Революции началась установка первой перголы, которая создаст затененную зону для отдыха.

На площадке началось бетонирование чаши будущего парового фонтана. Ранее был забетонирован его фундамент, а также выполнено армирование площадки и технического помещения для оборудования. Этот фонтан станет первым в городе паровым (мелкодисперсионным) с имитацией движения рыб, подчеркнули в ведомстве.

Ранее на объекте были демонтированы старые постройки, расчищена территория, заменен грунт и засыпаны котлованы. Осенью планируется высадка более 240 деревьев, 4,4 тыс. кустарников и почти 7 тыс. цветочных культур.

Концепция проекта предусматривает создание комфортного пространства для отдыха жителей. В сквере будут размещены детская площадка с игровым оборудованием, уличные тренажеры, зоны для тихого отдыха и массовых мероприятий, а также паровой фонтан. На территории установят скамейки, урны, перголы, обустроят велопарковку, газоны, освещение и систему видеонаблюдения.

Кроме того, на территории будущего сквера сохранится здание «Клиники инфекционных болезней», где работал профессор Г.В. Флейшер (ул. Революции, 61). Это объект культурного наследия регионального значения, который будет адаптирован и включен в общую архитектурную концепцию нового общественного пространства.

Завершение работ по благоустройству сквера запланировано на конец 2026 года.

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