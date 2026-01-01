Рыбак поймал в Пермском крае сома из Амазонки Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Житель Пермского края поймал на р. Сылве южноамериканского сома. Об этом пишет perm.aif.ru.

Фотографии улова вызвали обсуждения в соцсетях. В комментариях пользователи шутили, а опытные рыбаки предположили фотомонтаж.

Учёный Мария Комбарова подтвердила, что это аквариумная рыба из семейства кольчужных сомов. В России их держат в аквариумах и разводят. Сом неприхотлив в питании и может набрать массу на местных кормах, но не приспособлен к зимовке в холодных условиях. Комбарова предположила, что сом, вероятно, раньше жил у кого-то в аквариуме, но, поскольку сильно вырос, был выпущен в реку.

Рыбак с 40-летним стажем Александр Белых согласился с версией учёного. Он отметил, что выживаемость сома зимой маловероятна.

Известно, что пойманного сома мужчина выпустил обратно в реку.

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