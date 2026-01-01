Госинспекция оценила в 11,7 млн рублей обследование археологических объектов Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Пермский университет | ПГНИУ"

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края запустила два аукциона для выполнения работ по обследованию 64 археологических объектов в регионе. Об этом пишет «Рифей Пермь».

Эти объекты расположены в Карагайском, Краснокамском, Кочевском, Кудамкарском, Кунгурском, Юсьвинском и Чердынском округах. Среди них — стоянки, могильники, селища и поселения. Подрядчик обязан собрать архивные данные, провести обследование объектов, определить их текущее состояние и границы территории, а также выполнить полевые работы. Заключение контрактов запланировано до 13 ноября 2027 года.

Общая стоимость двух контрактов составляет 11,7 млн руб.

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