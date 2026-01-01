Пермский политех принял более 12 тысяч заявлений от абитуриентов
Со старта приёмной кампании 20 июня Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) получил 12 200 заявлений от более 3 тыс. абитуриентов, включая 26 стобалльников, сообщили в пресс-службе вуза.
Абитуриенты — из разных уголков России, от Калининграда до Владивостока. Интересно отметить, что 95% заявлений были поданы через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Среди направлений бакалавриата и специалитета, которые вызвали наибольший интерес, выделяются «Строительство» (374 заявления), «Нефтегазовое дело» (360 заявлений), «Государственное и муниципальное управление» (325 заявлений), «Прикладная информатика» (287 заявлений), «Экономика» (284 заявления) и «Программная инженерия» (260 заявлений).
В этом году абитуриенты проявляют высокий интерес к программам, связанным с проектированием авиационных и ракетных двигателей, нефтегазовым делом, программной инженерией, биотехнологией, строительством, связями с общественностью и рекламой, информационными системами и технологиями, а также конструкторско-технологическим производством.
В 2026 году абитуриентам доступно свыше 3200 бюджетных мест, распределенных по 80 программам бакалавриата, 19 программам специалитета и 61 программе магистратуры. Эти программы реализуются на девяти факультетах и в Передовой инженерной школе (ПИШ) университета.
Напоминаем ключевые даты приемной кампании для бюджетной очной формы обучения: для поступающих по внутренним экзаменам университета — до 10 июля, для поступающих по результатам ЕГЭ — до 25 июля. 27 июля будут опубликованы конкурсные списки. Прием согласий на зачисление по общему конкурсу завершится 5 августа в 14:00 по пермскому времени, а 7 августа станут известны имена зачисленных.
Для абитуриентов, планирующих обучение на платной основе, сроки подачи заявлений — до 12 августа. Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг завершится 25 августа, а списки зачисленных будут опубликованы 27 августа.
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