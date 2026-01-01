Пермский политех принял более 12 тысяч заявлений от абитуриентов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Со старта приёмной кампании 20 июня Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) получил 12 200 заявлений от более 3 тыс. абитуриентов, включая 26 стобалльников, сообщили в пресс-службе вуза.

Абитуриенты — из разных уголков России, от Калининграда до Владивостока. Интересно отметить, что 95% заявлений были поданы через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Среди направлений бакалавриата и специалитета, которые вызвали наибольший интерес, выделяются «Строительство» (374 заявления), «Нефтегазовое дело» (360 заявлений), «Государственное и муниципальное управление» (325 заявлений), «Прикладная информатика» (287 заявлений), «Экономика» (284 заявления) и «Программная инженерия» (260 заявлений).

В этом году абитуриенты проявляют высокий интерес к программам, связанным с проектированием авиационных и ракетных двигателей, нефтегазовым делом, программной инженерией, биотехнологией, строительством, связями с общественностью и рекламой, информационными системами и технологиями, а также конструкторско-технологическим производством.

В 2026 году абитуриентам доступно свыше 3200 бюджетных мест, распределенных по 80 программам бакалавриата, 19 программам специалитета и 61 программе магистратуры. Эти программы реализуются на девяти факультетах и в Передовой инженерной школе (ПИШ) университета.

Напоминаем ключевые даты приемной кампании для бюджетной очной формы обучения: для поступающих по внутренним экзаменам университета — до 10 июля, для поступающих по результатам ЕГЭ — до 25 июля. 27 июля будут опубликованы конкурсные списки. Прием согласий на зачисление по общему конкурсу завершится 5 августа в 14:00 по пермскому времени, а 7 августа станут известны имена зачисленных.

Для абитуриентов, планирующих обучение на платной основе, сроки подачи заявлений — до 12 августа. Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг завершится 25 августа, а списки зачисленных будут опубликованы 27 августа.

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