Власти Перми утвердили правила создания резервов на случай военного положения Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Власти Перми приняли официальный регламент, регулирующий создание и длительное хранение специализированных материально-технических запасов. Эти резервы предназначены для обеспечения экстренного жизнеобеспечения жителей города и поддержания стабильной работы городской инфраструктуры в случае военного положения или чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на сайте мэрии.

В состав формируемых резервных фондов войдут мобильные котельные установки, насосные станции, силовые кабели, трубы разного диаметра, а также разнообразные строительные материалы. Непосредственное формирование, обновление и содержание этих запасов будет осуществлять муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба».

Общий контроль и координацию всех мероприятий, связанных с этим регламентом, возьмет на себя городской департамент жилищно-коммунального хозяйства.

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