Трамваи в Индустриальном районе Перми вернутся к привычным маршрутам 6 июля Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

С 6 июля трамваи в Индустриальном районе Перми начнут ходить по привычным маршрутам. Завершены работы на энергоинфраструктуре в этом районе. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Маршрут №2 из Осенцов будет доезжать до Стахановского кольца. Трамваи №11 и 12 будут следовать до конечной остановки «Школа №107» из центра города.

Администрация Перми

Трамвайная линия на ул. Мира — ключевой транспортный маршрут Индустриального района. Трамваи обладают высокой провозной способностью и не зависят от автомобильного трафика, что позволяет пассажирам быстро добираться до центра города.

В дептрансе напомнили, что в Перми продолжается модернизация других трамвайных линий в разных частях города.

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