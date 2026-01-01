Суд лишил председателя думы Чайковского полномочий Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Сегодня, 3 июля, Чайковский городской суд принял решение лишить полномочий председателя городской думы Михаила Шубина по требованию прокуратуры. Судья Екатерина Галкина удовлетворила иск о бездействии думы и прекращении полномочий Шубина в связи с утратой доверия. Об этом сообщает Properm.

Прокуратура указала на конфликт интересов в работе Шубина, связанный с его участием в транспортной компании ООО «Механика». Эта компания обслуживает автобусные маршруты в Чайковском, а Шубин как депутат не уведомил думу о своих деловых связях при принятии решений, касающихся регулирования рынка общественного транспорта.

В иске прокуратура требовала признать наличие конфликта интересов у Шубина и обязать думу досрочно прекратить его полномочия.

Михаил Шубин возглавил думу Чайковского в ноябре 2020 года и был переизбран на новый срок в сентябре 2023-го.

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