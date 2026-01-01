Финансовый результат предприятий Пермского края вырос на 44,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно оперативной статистической отчётности организаций Пермского края за январь-апрель 2026 года (без учёта малого бизнеса, кредитных и государственных учреждений, некредитных финансовых организаций и компаний с численностью до 15 человек), общий финансовый результат составил 207,8 млрд руб., что на 44,8% превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В общем по краю 63,6% обследованных компаний завершили отчётный период с прибылью в размере 230,9 млрд руб., что на 42,9% больше, чем в 2025 году. Убытки убыточных организаций выросли на 27,2% и достигли 23,1 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Организации промышленного сектора также показали положительный финансовый результат в сумме 191,8 млрд руб. за январь-апрель 2026 года. Доля прибыльных предприятий в промышленности края составила 51,9%, а их прибыль — 208,8 млрд руб., что на 60,1% превышает показатель за тот же период 2025 года.

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