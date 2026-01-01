В Пермском крае началась акция, удваивающая каждый рубль помощи тяжелобольным детям Поделиться Твитнуть

Пермский фонд «Дедморозим» запускает акцию «Подписка на чудеса», предлагая до 20 июля оформить или увеличить ежемесячный автоплатёж. В рамках акции партнёр удвоит все пожертвования, превращая каждый рубль в два рубля помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и сиротам из Пермского края.

Проект «Дедморозим» помогает тяжелобольным детям жить дома, а не в больницах или интернатах. В этом участвуют три некоммерческие организации, шесть служб, «Штаб чудес», склад с медицинским оборудованием и вещами первой необходимости. Более 120 сотрудников работают над улучшением качества жизни подопечных. В 2025 году помощь получили 1159 детей и молодых взрослых с инвалидностью. Врачи совершили 2416 выездов на дом, а специалисты по социально-правовой работе провели 1513 консультаций.

«Помощь пришла в семью Химей из посёлка Зюкайка, где мама одна воспитывает троих сыновей с инвалидностью. Также помощь получили Лёша Утробин из Кудымкара, которого укусил энцефалитный клещ, и малыш из Лысьвы, оставшийся один во время лечения. Это стало возможным благодаря выездным специалистам и топливу, расходы на которое покрывают регулярные платежи: 50, 300 и 500 руб. Они обеспечивают стабильность и непрерывность поддержки», — поделилась координатор частного фандрайзинга «Дедморозим» Ангелина Мухлынина.

Частные пожертвования варьируются от 40 до 15 тыс. руб., а средний чек составляет 500 руб.

В прошлом году в акции приняли участие более 50 тыс. человек и 80 компаний, а общая сумма пожертвований, грантов и субсидий достигла 140,6 млн руб.

В этом году все взносы, оформленные до 20 июля, удвоит сеть химчисток «Фирби».

Напомним, акция «Подписка на чудеса» проводится во второй раз и приурочена ко Дню благотворительной подписки в России, отмечаемому 20 июля.

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