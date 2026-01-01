В Перми произошла первая в 2026 году отставка директора школы Родители учеников школы №120 требуют отменить решение об увольнении директора Поделиться Твитнуть

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В пермской школе №120 (ул. Рабочая, 13) сменился директор. Как сообщили порталу v-kurse.ru в департаменте образования мэрии Перми, 1 июля закончился срок трудового договора с руководителем Сергеем Филипповым. Его уволили из-за того, что он не выполнил установленные показатели. Подробности о конкретных критериях не разглашаются.

В интернете появилась петиция от родителей учеников школы, в которой они просят не увольнять директора. В документе перечислены его достижения: благоустройство территории, ремонт помещений и оснащение школы новым оборудованием. На момент публикации петицию подписали более 400 человек. Примечательно, что ссылка на неё размещена на официальном сайте учебного заведения.

В городском департаменте образования уточнили, что директоров школ обычно назначают на один год, с возможностью продления контракта ещё на пять лет. Решение о продлении или расторжении договора принимается на основе выполнения показателей, по которым оценивается работа руководителя.

В 2026 году срок действия трудовых договоров истекает у 41 директора пермских школ. За последние полгода контракты были продлены с 19 из них. Сергей Филиппов — единственный, с кем трудовые отношения прекращены. У остальных руководителей контракты истекают позже.

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