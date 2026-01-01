Кубок Гагарина привезут в Пермь 8 июля Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — доставят в Пермь 8 июля. Его привезёт выпускник пермской хоккейной школы, нападающий ярославского «Локомотива» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Никита Кирьянов.

8 июля все желающие смогут увидеть легендарный трофей, взять автограф у Никиты Кирьянова и сделать с ним совместное фото.

Мероприятие состоится в Тренировочной арене «Молот» по ул. Оверятской, 40б.

С 14:00 до 19:00 — экспонирование Кубка Гагарина, с 14:00 до 16:00 — автограф-сессия с Никитой Кирьяновым.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который вручают победителю плей‑офф начиная с сезона 2008/09.

Кубок получил имя Юрия Гагарина — первого космонавта планеты. В КХЛ это имя выбрали как символ прорыва и высших достижений: космический прорыв Гагарина хотят ассоциировать с прорывом в хоккее. К тому же финальные матчи нередко проходят в начале апреля, включая 12 апреля — День космонавтики.

Трофей создал ювелир Владимир Майзель: кубок сделан из серебра 925‑й пробы, покрыт позолотой, украшен изображениями Юрия Гагарина, хоккеиста (по легенде — Всеволода Боброва) и маленькими шайбами, на которых гравируют названия команд‑победителей. Вес кубка — около 26,8 кг.

С сезона 2011/12 у игроков и тренеров команды‑победительницы есть право провести с Кубком один день — так трофей «путешествует» по разным городам.

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